«Мать пьет, отца убило молнией»: за что парень из Новосибирской области зарезал учительницу

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Полина Долгова
Полина Долгова 59

Подозреваемым в убийстве педагога оказался 18-летний парень из неблагополучной семьи

«Мать пьет, отца убило молнией»: за что парень из Новосибирской области зарезал учительницу

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Молодой человек только недавно вступил во взрослую жизнь. Можно ли было предотвратить трагедию?

В небольшом селе под Новосибирском произошла трагедия. Учительницу русского языка и литературы зарезали в собственном доме. Раньше женщина работала в местной школе, педагогический стаж у нее 40 лет и много наград, сообщает издание KP.RU.

Происшествие случилось ночью. Следователи полагают, что в дом к женщине залез молодой человек, от шума пенсионерка проснулась. Как выяснилось позже, юноша ударил женщину в шею ножом и скрылся, прихватив с собой из дома ноутбук.

«Ее нашли в углярке соседи. Сразу же вызвали полицию восемь машин приехало», — рассказывают местные жители.

По словам людей, в случившемся обвиняют 18-летнего парня, которого ранее уже судили за подобное преступление.

«Он в Татарске украл тоже ноутбук. Его осудили, но дали срок или „условку“ получил — неизвестно», — говорят сельчане.

Известно, что парень вырос в неблагополучной семье и у него есть сестра.

«У него мама пьет, а отца молнией убило вроде как», — говорят знакомые подозреваемого.

На данный момент восемнадцатилетнему подозреваемому предъявили обвинение, и он уже находится под стражей в СИЗО. Суду предстоит решить его дальнейшую судьбу.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудничавшего с ВСУ россиянина задержали в Новгородской области. Подозреваемый подталкивал мобилизованных к передаче информации о местоположения российских частей войска и не только.

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