Сотрудничавшего с ВСУ россиянина задержали в Новгородской области

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 82

ФСБ: задержали россиянина, действовавшего в интересах военной разведки Украины в Новгородской области

Фото, видео: ФСБ РФ

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Подозреваемый подталкивал мобилизованных к передаче информации о местоположения российских частей войска и не только.

Гражданина РФ задержали в Новгородской области за действия в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины. Об это сообщается в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, <…> [который] принимал меры по склонению призванных в ряды Вооруженных сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации лиц к совершению государственной измены», — говорится в заявлении ведомства.

По данным источника, подозреваемый пытался подтолкнуть мобилизованных к передаче информации о местоположения российских частей войска, а также к похищению боевой техники и добровольной сдаче в плен.

Мужчину поместили под стражу. Против него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет тюремного срока. 

Прежде в конце прошлого месяца сотрудники ФСБ вычислили и задержали двух жителей Севастополя, которые сами предложили помощь спецслужбам Украины, заявив о желании продавать им данные об объектах Минобороны Российской Федерации.

Также в декабре 2022 года местную жительницу Херсонской области задержали за разглашение военной сторону Украины координат местоположения личного состава Вооруженных сил России.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия России за сутки ликвидировали три группы диверсантов в ДНР. На южно-донецком и запорожском направлениях бойцы группировки войск «Восток» уничтожили свыше 50 украинских боевиков.

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