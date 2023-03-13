Ярушин: артисты не должны петь под фонограмму

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 501

Актер активно развивает свою музыкальную карьеру и уже несколько лет ведет собственное шоу Muzloft.

Фото, видео: Дмитрий Ефремов/ТАСС; 5-tv.ru

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Стас Ярушин не считает певцами людей, которые выступают под фонограмму. Артист поделился своим мнением на первом большом сольнике с группой МузLoft Band, который прошел 10 марта в Крокусе.

Музыкант убежден, что люди, которые позиционируют себя как певцы, должны исполнять композиции живьем.

«Сегодня студия собирает такой тэтрис, что певца можно сделать из каждого», — делится своими переживаниями Ярушин.

Артист рассказал, что он сам когда-то пел под фонограмму и делать ему это было гораздо сложнее, чем живьем. Однажды певцу по просьбе организаторов пришлось исполнить свою композицию «Светка моя» под плюс в Кремле.

«Я очень долго ходил ругаться из-за этого», — рассказал Ярушин.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ярушин раскритиковал молодого гардеробщика.

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Ярушин: артисты не должны петь под фонограмму

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