WSJ: ВСУ несут большие потери под Артемовском из-за проблем с вывозом раненых

Украинская армия несет огромные потери под Артемовском из-за проблем с эвакуацией раненых. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут транспортировать раненых, потому что дороги в районе недоступны. Также это мешает подвозу боеприпасов. Закрыты как мощеные, так и грунтовые дороги.

Российская армия взяла под свой контроль почти половину Артемовска. Бойцы ВСУ пытаются покинуть город, но не могут сделать этого из-за перекрытых дорог. Кроме того, российские военнослужащие ликвидировали иностранных наемников, которые пытались выйти из Артемовска.

Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля 2022 года, после чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи. А 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.

Ранее 5-tv.ru в подробностях рассказывал, что происходит в окруженном Артемовске.