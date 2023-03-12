Агония обреченных: на что надеются загнанные в угол боевики в Артемовске

Российская армия продолжает тяжелые бои в Артемовске. Оставшиеся в городе и округе украинские боевики спешат сдаться в плен, чтобы сохранить свои жизни.

Киев готовит контрнаступление под Артемовском. Об этом в открытую заявил Владимир Зеленский после заседания ставки в пятницу. Его слова подтвердили получаемую с мест информацию, что ВСУ концентрируют крупные формирования к северу и югу от окруженного нашими войсками города. Прослеживаются намерения ударить по флангам — чтобы обрубить вот эти «клешни» обхвата и обеспечить снабжение оставшегося гарнизона.

Сейчас подкрепления и припасы в Артемовск ВСУ подвозят по нескольким проселочным дорогам, которые превратились в месиво, и находятся под огневым прицелом нашей артиллерий и все обочины завалены остатками разбитой украинской и поставленной ранее западной техники.

Западные союзники в открытую говорят Зеленскому, что город дальше оборонять бессмысленно, но он закусил удила, украинская пропаганда накручивает, что город превращен в крепость. Потому и готовится авантюрное контрнаступление в духе прорыва Манштейна к осажденному Паулюсу.

Пока же Киев бросает элитные части на то, чтобы удержать оставшиеся дороги в Артемовск, который ВСУ называют Бахмут. На этой неделе в одной из операций был ликвидирован главный «боевик» националистов, Дмитро Коцюбайло, внук бандеровца, воюют с Майдана, герой Украины. Его похороны превратили в настоящее театральное шоу с перекрытием Крещатика, шествием и тематическими флагами. На похороны пришла вся украинская верхушка, и даже приехавшая на переговоры в этот день премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Что сейчас происходит в Артемовске, готовы ли наши войска к анонсированной атаке — расскажет Ярослав Богат.

Кадры над украинскими позициями, которые доказывают — для ВСУ безопасных мест близ Артемовска становится все меньше. Точное попадание в целое скопление украинских военных. Спрятаться в окопах, или в чистом поле, лесопосадке или бронетехнике все сложнее.

Бахмутская мясорубка, перемалывает целые ВСУшные взводы, роты, батальоны… тела до сих пор на улицах и в частных дворах. Украинцы не забирают сами и не дают забрать нашим бойцам.

В селе Берховка, что с северу от Артемовска, не осталось ни единого уцелевшего дома. Это стратегически важный населенные пункт, из-за двух дорог, ведущих на Славянск. До недавнего времени, по ним шло снабжение ВСУ. Именно поэтому здесь шли ожесточеннейшие бои. Националисты не брезговали устраивать свои позиции, прямо над подвалами где прятались мирные. По сути, Берховку сравняли с землей именно украинские солдаты. Ровно в тот момент, когда каждую жилую хату превратили в форпост на подступах к своей главной крепости. Вот еще один момент боя запечатленный на видео. От прямого попадания ВСУшников спасают считанные секунды, они спрятались в подвал соседнего дома. Но не надолго.

С чем воюют националисты, уже ни для кого не секрет, вот отстреленный Javelin, вот еще цинк от снарядов, отчетливо видно откуда идет поставки.

Отбив село, штурмовики на шаг приблизили окружение Артемовска. «Бахмут» националистов подпитывают сейчас лишь две артерии. Все остальные дороги либо под контролем, либо простреливаются подразделениями ЧВК Вагнер. Их музыка, из стрелковой канонады и разрывов снарядов сейчас доносится до центра осажденного города с трех сторон.

Ближайший рубеж с этой точки — за недавно освобожденной Дубово-Василевкой.

«Они вроде отстреливаются, отстреливаются, понимают что не вывезут эту позицию, и начинают просто бежать, ее сдают. Они просто убегают напросто, ее сдают или сдаются в плен», — рассказал российский боец.

«Вот отношение вооруженных сил Украины к своим же сослуживцам. Вот эти вот ВСУшники сдались в плен, бойцам ЧВК Вагнер, после чего очень быстро сюда к ним прилетел снаряд», — рассказал корреспондент.

По словам бойцов, тяжелые бои продолжаются. ВСУшники в последнее время предпочитают тактику бегства, тем не менее, на убой взамен им посылают все новое и новое подкрепление. Хотя в том, что кольцо вокруг Артемовска захлопнется окончательно, никто из штурмовиков не сомневается.