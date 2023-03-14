Несколько россиян собрались в отпуск в жемчужину Арабских Эмиратов и начали интенсивно отдыхать, едва шасси оторвалось от земли. К середине полета они достигли невменяемого состояния. Слово за слово — в салоне рейса Екатеринбург — Дубай завязалась драка.

Отпуск дебоширов получился рекордно коротким. По прибытии в Дубай, их задержала полиция и ближайшим рейсом отправила домой.