Пассажиры рейса Екатеринбург — Дубай устроили драку на борту

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Отпуск у дебоширов получился рекордно коротким, ведь до ОАЭ они так и не добрались.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nicolas Economou; 5-tv.ru

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Несколько россиян собрались в отпуск в жемчужину Арабских Эмиратов и начали интенсивно отдыхать, едва шасси оторвалось от земли. К середине полета они достигли невменяемого состояния. Слово за слово — в салоне рейса Екатеринбург — Дубай завязалась драка.

Отпуск дебоширов получился рекордно коротким. По прибытии в Дубай, их задержала полиция и ближайшим рейсом отправила домой.

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