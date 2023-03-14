Путин: все нынешние международные проблемы начались после развала СССР

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 52

Глава государства напомнил об истоках векового противостояния России с западными державами.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Нынешние проблемы в мире начались после развала СССР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время рабочего визита в Улан-Удэ.

«Все проблемы начались после развала Советского Союза. Почему? Потому что мироустройство было создано после Второй мировой войны странами-победительницами, прежде всего, Соединенными Штатами и Советским Союзом. Распределили между собой как бы на зоны своего влияния, сильно друг к другу не лезли. Конечно, проблем хватало вплоть до Карибского кризиса, но и тем не менее существовали. После того как Советский Союз развалился, эта система тоже начал трещать», — сказал глава государства.

По словам Путина, с развалом СССР, казалось бы, исчезла идеологическая основа для противостояния бывшего Советского Союза и новой России с западным миром. Однако на Западе думали иначе.

«Казалось, что теперь все будет хорошо и вечно. Оказалось, что это не так. Оказалось, что геополитические интересы наших, как я говорил раньше, партнеров для них гораздо важнее, чем идеологические противоречия с бывшим Советским Союзом», — отметил президент.

Он напомнил, что со стороны Запада началось давление на Россию и попытки раскачать внутриполитическую ситуацию за счет создания «пятой колонны»

«Наслали на нас целые орды международных террористов, которые в разных регионах страны начали действовать, прежде всего, на Северном Кавказе. Это ж все мы проходили — теракты внутри страны, это все на наших глазах было. По периметру начали работать активно», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что особая роль в дестабилизации России уделялась Украине. Он напомнил, что еще с XIX там начал развиваться национализм, активно подогреваемый с запада — Польшей и Австро-Венгрией. Западные державы просто растаскивали Россию, пытаясь ее ослабить, и корни этой политики достаточно глубоки, отметил президент.

«После Второй мировой войны те, кто сотрудничал с Гитлером, с нацистами, убежали в Европу, в США, в Канаду с Украины. И, конечно, это была база антироссийская. Ее начали подпитывать, развивать, создавать из Украины анти-Россию постепенно», — пояснил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава российского МИД Сергей Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов заявил о нацизме, который охватывает все большее число европейских стран.

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Путин: все нынешние международные проблемы начались после развала СССР

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