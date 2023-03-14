«Мы взолнованы»: Линдси Лохан объявила о своей беременности

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 114

Актриса Линдси Лохан впервые станет мамой

«Мы взолнованы»: Линдси Лохан объявила о своей беременности

Фото: www.globallookpress.com / John Barrett

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Селебрити поразила всех своих поклонников сегодняшней новостью.

Голливудская актриса Линдси Лохан объявила в своем личном блоге о первой беременности. Знаменитость выложила снимок одежды новорожденного, на которой написано «Скоро».

«Мы благословлены и взволнованы», — написала актриса под фото.

Поклонники звезды уже вовсю поздравляют будущую мамочку и спрашивают пол ребенка, однако сама Лохан пока молчит по этому поводу. Также пока неизвестно, когда именно малыш появится на свет.

36-летняя актриса Линдси Лохан вышла замуж за миллиардера из Дубая в июле 2022 года. Никто не знал о предстоящей свадьбе, ведь знаменитость просто выложила пост, в котором призналась, что уже является женой.

Линдси Лохан и Бадер Шаммас познакомились в Дубае, где Лохан проживает уже около девяти лет.

Кстати, подружка Лохан Пэрис Хилтон тоже недавно объявила о том, что стала мамой, правда, с помощью ЭКО-процедуры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Линдси Лохан тайно вышла замуж за миллионера из Дубая.

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«Мы взолнованы»: Линдси Лохан объявила о своей беременности

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