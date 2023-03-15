Путин и чиновники Кремля представят декларации о доходах в срок

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Маргарита Савинова
Маргарита Савинова Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Кремль не считает обязательным публиковать декларации о доходах президента и парламентариев

Путин и чиновники Кремля представят декларации о доходах в срок

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Но публикация документов — вопрос вторичный, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин и чиновники Кремля подадут декларации о доходах в срок до 1 апреля, однако публикация этих документов необязательна. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, будет ли Путин в этом году публиковать свою декларацию.

«Сейчас нет такой обязанности, но подавать мы все будем», — заявил представитель Кремля.

По поводу того, есть ли в правительстве единая позиция относительно публикации деклараций, Песков ответил отрицательно.

«Нет, но еще раз повторяю, это не обязательно, исходим прежде всего из этого. Главное декларацию подать, а публикация — это вторично», — пояснил политик.

В соответствии с новым указом, который Владимир Путин подписал в конце декабря 2022 года, декларации чиновников о доходах, расходах и других сведениях об их имуществе не будут публиковаться на сайтах ведомств и в СМИ на время специальной военной операции. Вместо этого парламентарии будут предоставлять статистическую отчетность без указания персональных данных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Госдума приняла закон о наказании за фейки об участниках спецоперации на Украине.

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