Госдума приняла закон о наказании за фейки об участниках спецоперации на Украине

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Маргарита Савинова
Маргарита Савинова Райтер редакции сайта Пятого канала 29

Согласно новым правилам, за дискредитацию подвигов будет взиматься административный штраф в размере от 30 до 500 тысяч рублей.

Госдума приняла закон о наказании за фейки об участниках спецоперации на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita

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Тема:
Спецоперация

Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон об административной ответственности за дискредитацию людей, участвующих в специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. В том числе, добровольцев. Информация об этом появилась сайте министерства.

«Сегодня каждый солдат и офицер независимо от того, что он в вооруженных формированиях, добровольческих, должен понимать: ложь и клевета в его отношении будет наказана, и они защищены законом», — говорилось в сообщении.

Теперь, согласно расширенному положению статьи, ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ будет также распространяться на добровольческие формирования, организации и лица, содействующие ВС РФ в исполнении их задач.

В случае нарушения размер санкций остается прежним. Так, за действия по дискредитации армии и добровольцев, которые не содержат уголовно наказуемого преступления, гражданам грозит административный штраф в размере 30-50 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит 100-200 тысяч рублей, а для юридических лиц выплаты варьируются в диапазоне 300-500 тысяч рублей.

Кроме того, по закону, за распространение в СМИ инструкции по незаконному изготовлению боеприпасов и самостоятельной переделке оружия также грозит административная ответственность. Соответствующие поправки внесены в статью 13.15 Кодекса РФ об административных нарушениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывала, что в Госдуму внесли проект поправок к законам о гостайне и выезде из России.

Тема:
Спецоперация
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