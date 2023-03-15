Отрезанную ногу человека в спортивном носке нашла жительница Подмосковья среди мусора
Часть тела, предположительно, принадлежит мужчине.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Необычную находку обнаружила на одной из городских свалок Подмосковья местная жительница. Среди груды бытовых отходов она наткнулась на отрезанную ногу человека.
По информации 5-tv.ru, инцидент произошел во вторник, 14 марта, в Подольске, на Домодевском шоссе. Женщина в тот день пришла на сортировочную площадку, где работала весовщицей, но дела ушли на второй план, после того как на глаза попался крупный фрагмент человеческого тела.
Предположительно, нога может принадлежать мужчине — на это указывают и внешний вид, и надетый на нее спортивный мужской носок. Другие останки на месте обнаружены не были.
Остальные подробности случившегося пока не уточняются. Информацию не прокомментировали в правоохранительных органах Московской области.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как парень из Новосибирской области мог зарезать учительницу.
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