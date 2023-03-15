Возбужденный глухарь напал на солдат НАТО в Эстонии и заставил спасаться бегством

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Игорь Рязов
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Военнослужащие разбежались от крупной птицы с криками на английском языке.

Фото, видео: ТАСС / Zuma\TASS; twitter / ongikogumuusika 5-tv.ru

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Глухарь напал на солдат НАТО в Эстонии и обратил их в бегство. Видео с участием крупной птицы и военнослужащих появилось в соцсетях. Внимание на инцидент обратил эстонский портал Lemmik.

По данным журналистов, все произошло на эстонской военной базе. Видео снял один из находившихся там солдат. На кадрах видно, как глухарь сначала недовольно смотрит на людей с верхушки дерева, а затем пикирует прямо на них.

Никто из бойцов не захотел почувствовать на себе мощный клюв птицы, поэтому они разбежались с криками «о боже мой!». Эти реплики звучали на английском, что характерно для солдат НАТО, но не Вооруженных сил Эстонии.

В середине марта у глухарей начинаются брачные игры. В этот период они становятся агрессивными и могут напасть на любого встречного. Учитывая, что речь идет о птице весом около пяти килограммов с размахом крыльев более 120 сантиметров, конфликт с ней может завершиться болезненно.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором обычный енот до смерти перепугал солдат США.

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