Доверяй, но проверяй? Как перестать все контролировать и спокойно жить

На самом деле, в каждом жестком диктаторе сидит напуганный малыш, который всегда на чеку.

Некоторые люди чувствуют себя спокойнее, если берут ситуацию в свои руки. Контроль помогает им ощутить значимость и полезность. Правда, подобное «управление» иногда только портит отношения с близкими, ведь постоянный обзор нарушает личные границы. Гештальт-терапевт Олеся Шипилова рассказала в беседе с изданием aif.ru, что именно заставляет людей так себя вести и как избавить от нескончаемого желания все контролировать.

По ее словам, подобные особенности появляются из-за определенных обстоятельств в детстве. Если ребенка воспитывали нестабильные, эмоционально неуравновешенные, хаотично-организованные или пьющие родители, то ему постоянно приходилось быть начеку.

Каждый день зависел от настроения домочадцев, следовало замечать малейшие изменения в их поведении, чтобы быть предупрежденным в случае негативного расположения и суметь избежать конфликта. Из-за отсутствия базовой безопасности, непрерывного страха и стресса у человека сформировывается контролирующий характер. Именно поэтому внутри каждого такого диктатора сидит напуганный малыш.

Во взрослом возрасте такие наклонности не только портят отношения с окружающими, но и чреваты потерей собственных интересов. Психолог сравнила чувства человека с дачным участком, где есть огород и дом. Если один решает контролировать другого, то как бы проникает в его двор, начинает поливать там растения или убираться на веранде. При этом, когда он находится на чужой земле, то на его собственной — никого нет. Туда может прийти кто угодно и растоптать всю красоту.

Также работает и с человеческими чувствами. Многие думают, что контроль над окружающими сделает их счастливыми, однако делает себе только хуже.

Как же научиться справляться с намерением все контролировать и избавиться от тревог? По словам Шипиловой, для этого нужно спуститься в подвал своих страхов, пройти через боль, слезы и страдания. Лучше провести такую терапию со специалистом или с тем, кто примет и не отвернется от пациента,

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