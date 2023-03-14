Мозг блокирует радость: как негативные эмоции «крадут» счастье

В современном мире человек больше подвержен негативным эмоциям. Чтобы стать счастливым, надо научить мозг радоваться жизни. Для этого существует несколько специальных техник.

«Человек создан для счастья, как птица для полета», — завещал русский писатель Владимир Короленко. В последнее время люди во всем мире все больше находятся в состоянии тревоги и стресса. В связи с этим особую ценность приобрели минуты, когда они чувствуют себя счастливыми. Однако есть те, для кого подобные ощущения — большая редкость.

Чтобы привлечь особое внимание общественности к проблемам эмоционального здоровья, Генеральная Ассамблея Организаций Объединенных Наций в 2012-м решила организовать праздник — Международный день счастья. Он ежегодно отмечается 20 марта. В этот день проводятся мероприятия, призванные напомнить о влиянии положительных эмоций на здоровье.

О том, какое место в жизни занимает счастье и как научить мозг положительно реагировать на происходящее, в эфире радио «Петербург» рассказал клинический психолог Вячеслав Яковлев.

Как устроена эмоциональная система человека

Народная мудрость гласит: рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Люди во всем мире сосредоточены на том, как повысить уровень своей жизни. По словам психолога, они запрограммированы на перемены, что приносит удовольствие и радость. Но чтобы достичь положительных результатов, часто приходится преодолевать трудности, которые вызывают другие эмоции и заставляют нервничать.

«Мы, все психологи, понимаем, что как ни странно без стресса, без каких-то сложных жизненных вызовов, наверное, не было бы такого ощущения полноценной жизни, наполненности и того ощущения счастья», — заявил эксперт.

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Вся палитра чувств необходима человеку для позитивного существования, поэтому ни в коем случае нельзя заключать себя в какие-то эмоциональные рамки, например, постоянно находиться в состоянии стресса, скрывать негативные эмоции и заставлять себя позитивно мыслить. Двигаясь к цели, многие лишают себя повседневных радостей и очень требовательно относятся к себе, занимаются самокопанием и критикуют собвенные поступки, что погружает их лишь в негативные эмоции. Потом, даже после достижения результата, таким лицам сложно снова испытать счастье. К тому же из-за постоянной тревоги нарушается работа целых систем организма.

«Стыд, вина, тревога нам тоже очень нужны. И они нам позволяют строить хорошие качественные отношения в обществе. Но не секрет, что мы сейчас подвержены очень сильному стрессу. <…> И поэтому мы должны понимать, что надо относиться к себе очень бережно», — объяснил психолог.

Зачем нужна тревога

Тревога и стресс — это естественная реакция на определенные жизненные ситуации. Они развивались в течение долгих веков эволюции и до сих пор помогают человеку в сложных обстоятельствах.

Когда кто-то испытывает негативные эмоции, в организме вырабатываются определенные гормоны, благодаря которым легче переносить те или иные жизненные ипытания. Однако за последние несколько десятков лет ритм жизни человека изменился.

Постоянное движение, недосыпы, волнения негативно сказываются на эмоциональном состоянии. Жители мегаполисов все больше зацикливаются на внутренних переживаниях, иногда даже забывая о позитивных моментах.

К чему приводит постоянное нахождение в состоянии тревоги

Мозг человека устроен так, что эмоции и атмосфера вокруг индивида неразрывно связаны друг с другом. За подобные реакции отвечает древний участок мозга — амигдала или миндалевидное тело.

«Там находятся важные для сохранения жизни участки. Поэтому если вдруг миндалевидное тело замечает, что сейчас где-то рядом происходит какое-то опасное событие, оно включается. Он имеет право отключить нам радости, потому что когда мы бежали от тигра или мамонта, радость была не нужна», — прокомментировал механизм работы мозга специалист.

Но со временем на психику стало влиять все больше обстоятельств. Сильные, но кратковременные вспышки стресса сменились продолжительными, а порой и бесконечными тревогами. Поэтому мозг без остановки находится в состоянии стресса. В последнее время беспокойство испытывают все большее количество людей. Практически 70% россиян регулярно испытывают тревогу.

«Мы очень сильно подвержены влиянию стресса, и многие из нас сейчас — это совершенно нормально — испытывают симптомы острого стрессового расстройства. Это такие достаточно неприятные симптомы, как очень сильное снижение настроения: грусть, печаль, какие-то совершенно неуправляемые слезы, раннее просыпание утром, проблемы со сном, какие-то воспоминания, картинки, тревога за себя и за близких», — рассказал психолог.

Однако постоянное пребывание в стрессе и чувстве вины негативно сказывается на состоянии тела и приводит к возникновению психосоматических болезней. Если человек постоянно находится в стрессе более полугода, у него может развиться посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), которое поражает работу тела.

Как распознать симптомы ПТСР

ПТСР возникает в том случае, когда человек длительное время не может справиться с тревожностью. Мозг привыкает к подобному состоянию и блокирует его возможность радоваться жизни. Поэтому ощущается:

сниженное настроение;

повышенная тревожность;

неестественная реакция на звуки, когда на, казалось бы, обыденный шум возникает бурная реакция, например, сильно пугает гул пролетающего самолета или взрывы фейерверка;

нарушение сна;

повышенное чувство вины и стыда, преследующие воспоминания.

Как справиться с чувством тревоги и вины

В первую очередь, по словам эксперта, в такие моменты важно проанализировать ситуацию и понять, способен ли вообще человек повлиять на них или нет. Если изменить что-то не представляется возможным, то следует принять произошедшее и перестать мучить себя воспоминаниями и попытками по-другому проиграть ситуацию в голове. Иначе переживания серьезно подорвут здоровье индивида.

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«Точно мы можем повлиять на сохранение своего здоровья, потому что оно нам потребуется для того, чтобы быть хорошими партнерами нашим близким, нашим детям, нашим любимым, для того чтобы качественно выполнять свое любимое дело. <…> Нам важно сейчас сохранить себя и это очень важный момент для того, чтобы двигаться дальше», — пояснил эксперт.

Чтобы обрести внутреннюю гармонию и покой, нужно стремиться к улучшению качества жизни. Тогда приятные ощущения будут продолжаться дольше. Помогают успокоиться и почувствовать себя счастливее еще и долгие прогулки, правильное питание, объятия с близкими.

Если справиться с негативными эмоциями сложно, то стоит научить себя радоваться жизни. Выученный оптимизм, как подобное явление окрестили психологи, способен вывести из состояния уныния и апатии. Для этой техники достаточно всего пятнадцать минут в день. Надо лишь вечером, перед сном вспомнить, а лучше записать пять вещей, которые порадовали за день. Через некоторое время мозг начнет сам фиксироваться на положительных событиях.

Избавиться от тревоги возможно, если постоянно начинать что-то новое. Может быть, пришло время сменить сферу деятельности или просто взяться за чтение книг по интересующей тематике, записаться на обучающие курсы.

Как техника «Безопасное место» помогает испытать счастье

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Мозг устроен так, что не различает реальность и вымысел. И даже если он себе что-то представит, тело будет реагировать на это так, как если бы подобное случилось в реальности.

«Поэтому когда вы представляете образ вашего любимого отдыха или близких вам людей, места, где вы находитесь, то у мозга реально меняется биохимия. <…> Появляется прилив сил, чувствуется радость, благоденствие, счастье, и меняется совершенно внутренний настрой», — пояснил специалист.

Если человек будет чаще представлять что-то хорошее, то и его состояние заметно улучшится.

Одна из самых распространенных и эффективных техник в этом направлении называется «Безопасное место». Она дает возможность переместиться в своих мыслях туда, где индивид чувствует себя спокойно. Эта методика довольно проста и состоит из нескольких шагов:

Надо удобно расположиться, закрыть глаза и несколько раз глубоко вздохнуть.

«Такие глубокие вздохи на самом деле тоже уже помогают нам успокоиться, замедлиться, обратить внимание на свое тело», — прокомментировал упражнение эксперт.

Затем следует сосредоточиться на различных частях тела и поблагодарить их за постоянную работу и помощь в повседневных делах.

Представить приятное безопасное место, где человеку тепло и комфортно. Нужно обязательно обратить внимание на погоду и время года, которые стоят там, вообразить, как нежный легкий ветерок колышет волосы и одежду, а солнце согревает своими лучами.

После нескольких минут пребывания в этом месте надо плавно выйти из медитативного состояния и открыть глаза.

К этой технике можно прибегать, когда нужно успокоиться и подумать над насущными вопросами.

Как движение глаз помогает испытать счастье

www.globallookpress.com / CHROMORANGE Bilderbox

Психолог порекомендовал еще один метод, чтобы избавиться от накопившейся тревоги, ослабить негативное влияние воспоминаний и ощутить счастье. Способ заключается в плавном движении глаз вправо и влево. Упражнение позитивно влияет на эмоциональное состояние. Подобный эффект впервые описала американский психолог Френсин Шапиро.

«Она заметила, что движение глаз, когда мы смотрим поочередно то влево, то вправо, <…> резко снижает уровень тревоги, остужает, то есть даже на МРТ-сканах было видно, что успокаивает амидалу, наш старый мозг, эмоциональный, и включает неокортекс. А там очень много адаптивной информации, которая позволяет нам все переоценить, успокоиться, поменять свое мнение, найти выход из ситуации, которая нас тревожит», — объяснил психолог.

Для исполнения данной техники потребуется всего 30 секунд в день. Надо представить волнующую ситуацию и двигать глазами из стороны в сторону. Стоит сконцентрироваться на собственных ощущениях. За это короткое время гнетущие воспоминания потеряют былое влияние. Если повторять практику чаще, то тревога совсем уйдет, а в душе поселится счастье.

Если в первый раз трудно справиться с методом, то можно остановиться в любой момент, а затем постепенно увеличивать время повторения техники.