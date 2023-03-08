Нарушили королевские традиции: принц Гарри и Меган Маркл тайно крестили дочь

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 41

Принц Гарри и Меган Маркл тайно крестили дочь в Калифорнии

Нарушили королевские традиции: принц Гарри и Меган Маркл тайно крестили дочь

Фото: www.globallookpress.com / Giada Papini / EuropaNewswire

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На церемонии присутствовали около 30 гостей, однако самых близких родственников на мероприятии не было.

Принц Гарри и Меган Маркл тайно крестили годовалую дочь Лилибет Диану, нарушив ряд королевских традиций. Обряд был проведен в калифорнийском доме пары в Монтесито. Об этом близкий к семье источник сообщил изданию People.

«Я могу подтвердить, что принцесса Лилибет Диана была крещена в пятницу, 3 марта, архиепископом Лос-Анджелеса преподобным Джоном Тейлором», — приводит американский журнал слова собеседника.

На церемонии присутствовали порядка 30 гостей. Приглашения были отправлены королю Великобритании Карлу III и его жене королеве-консорту Камилле, а также принцу Уильяму и Кейт Миддлтон. Однако, как отмечается, они от визита воздержались.

Имя крестной матери девочки пока сохраняется в тайне, однако известно, что ее крестным отцом стол актер и режиссер Тайлер Перри.

В королевской семье принято крестить младенцев в раннем возрасте, пока им не исполнится шесть месяцев. Кейт и Гарри провели обряд, когда Лилибет был уже 21 месяц.

Отношения принца Гарри с семьей начали ухудшаться с 2020 года. Тогда он и его супруга потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул. В США пара приобрела дом в Санта-Барбаре. Со временем отношения Гарри и Меган с родственниками так и не наладились. В последние месяцы ситуация усугубилась. Так, недавно их выселили из королевской резиденции. Как дальше будут складываться отношения родственников, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Карл III лишил принца Гарри и Меган Маркл дома в Британии.

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