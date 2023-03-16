Пополнение? Максим заподозрили в беременности после концерта в Краснодаре

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 68

Певицу Максим фанаты подозревают в беременности после концерта в Краснодаре

Пополнение? Максим заподозрили в беременности после концерта в Краснодаре

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Слухи появились спустя несколько месяцев после того, как селебрити победила пневмонию и вышла из комы.

Певицу Марину Максимову, более известную под псевдонимом Максим, заподозрили в третьей беременности после концерта в Краснодаре. В сети появились фотографии с животиком, опубликованные Telegram-каналом «Светские хроники». В публикации задается вопрос, беременна ли исполнительница.

Она вышла на сцену в розовом платье и короткой кожанке. Слухи о будущем пополнении поползли спустя несколько месяцев после того, как селебрити победила пневмонию и вышла из комы. При этом менеджер Максим не подтверждал информацию, а сама артистка о личном не распространяется. Иногда она выкладывает в сеть фото с дочерями Марией и Александрой.

К слову, в ноябре прошлого года стало известно, что во время одного из московских концертов Максимова, по ее собственному признанию, ждала только одного человека. Однако он не пришел. Подробности звезда сцены решила не раскрывать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему певица Максим считает, что вернулась с того света ради особой миссии.

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