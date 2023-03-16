Джон Болтон о ситуации в мире: союзники США по НАТО стали жертвами

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В США оценили стратегию России по украинскому кризису

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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В Штатах считают, что Россия смогла предотвратить решительный ответ американской стороны на украинский кризис. Что еще думают американцы о стратегии Москвы?

России удалось предотвратить решительный ответ Вашингтона на украинский кризис. Такое мнение в статье для The Wall Street Journal высказал экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, Штаты и их союзники по НАТО стали жертвами «успешного запугивания со стороны Москвы». А в Белом доме так до конца и не определились со своей стратегией. По мнению Болтона, Джо Байден хочет поражения России, но одновременно боится успехов Киева. Поэтому оружие Украине передается далеко не в максимальном объеме, а среди союзников по НАТО все больше разногласий по новым поставкам.

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Джон Болтон о ситуации в мире: союзники США по НАТО стали жертвами

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