Мужчина решил отомстить своей любимой за ее равнодушие, полагают стражи правопорядка.

В Электростали 29-летний парень до смерти избил свою возлюбленную. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как мужчина наносит 31-летней девушке несколько ударов по голове и в живот. По прошествии нескольких секунд девушка падает без чувств.

Сейчас мужчину задержали, и он находится на допросе. По предварительной информации, и молодой человек, и девушка находились в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже был судим за разбой.

Также известно, что изначально ссора между влюбленными началась еще дома. По версии следствия, к молодой паре в гости зашли друзья, среди них была девушка, которая предложила всем вступить в интимную связь. Задержанный решил выгнать гостей из дома, на улице та самая подруга начала к нему приставать, а его возлюбленная никак не отреагировала на это. Более того, еще и заступилась за свою подругу. Оказалось, что именно это вывело из себя боксера.

После нанесенных ударов девушка некоторое время пролежала у подъезда и скончалась еще до приезда скорой помощи.

Примечательно, что молодой человек сделал предложение убитой буквально перед Новым годом. Они уже начали планировать свадьбу, которая должна была состояться в скором времени. Вместе они были с июня 2022 года. Теперь судьбу предполагаемого преступника будет решать суд.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как кикбоксер выстрелил из травмата в петербурженку в баре и избил ее.