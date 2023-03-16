Двое пострадали и один погиб при пожаре на складе погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону

Площадь пожара на территории склада погрануправления ФСБ России в Ростове-на-Дону увеличилась до 800 квадратных метров. К сожалению, в результате ЧП есть погибший. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Кроме того, стало известно, что пострадали еще два человека. Их состояние уточняется.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Из-за чего конкретно произошел пожар — пока неясно. Известно лишь, что ему предшествовал мощный взрыв.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасатели не исключают версию возгорания на складе в Ростове-на-Дону из-за проблем с электропроводкой.