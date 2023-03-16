ФСБ раскрыла причину пожара на складе погрануправления в Ростове-на-Дону

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 3 407

Пламя быстро распространилось по большой территории помещения. В результате погиб один человек. Еще несколько пострадали.

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Стали известны обстоятельства, при которых начался пожар на складе на территории погрануправления ФСБ в Ростове-на Дону. По данным ФСБ, ЧП произошло из-за возгорания в ремонтной мастерской гаражного бокса.

Сообщается, что воспламенились горюче-смазочные материалы. Их горение спровоцировало взрыв, повлекший частичное разрушение строения. Отмечается, что есть пострадавшие, однако их число пока не уточняется. Ранее появилась информация, что их было двое.

Ранее стало известно о пожаре на складе, который располагается на территории погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону. Источник, знакомый с ситуаций, сообщил 5-tv.ru, что в результате ЧП есть погибший.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео первых минут пожара на складе погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону

+2° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.75
0.56 80.88
0.36
🧙‍♀ Гороскоп на 16 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

17:27
Путин утвердил список поручений по реализации Послания Федеральному собранию
17:20
Летающие льдины: глыба упала с крыши на женщину в Ярославле
17:18
Путин поддержал идею социальной ипотеки для преподавателей
17:02
СК возбудил новое уголовное дело в отношении блогера Лерчек и ее мужа
16:57
Единственный кандидат: Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА
16:41
Патриарх Кирилл отреагировал на закрытие Киево-Печерской лавры

Сейчас читают

ФСБ раскрыла причину пожара на складе погрануправления в Ростове-на-Дону
Непроходимая ситуация. Когда образуется заворот кишок и чем опасен?
Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания
Политолог назвал слабые стороны Байдена и Зеленского

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео