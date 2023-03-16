ФСБ раскрыла причину пожара на складе погрануправления в Ростове-на-Дону
Пламя быстро распространилось по большой территории помещения. В результате погиб один человек. Еще несколько пострадали.
Фото, видео: 5-tv.ru
Стали известны обстоятельства, при которых начался пожар на складе на территории погрануправления ФСБ в Ростове-на Дону. По данным ФСБ, ЧП произошло из-за возгорания в ремонтной мастерской гаражного бокса.
Сообщается, что воспламенились горюче-смазочные материалы. Их горение спровоцировало взрыв, повлекший частичное разрушение строения. Отмечается, что есть пострадавшие, однако их число пока не уточняется. Ранее появилась информация, что их было двое.
Ранее стало известно о пожаре на складе, который располагается на территории погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону. Источник, знакомый с ситуаций, сообщил 5-tv.ru, что в результате ЧП есть погибший.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео первых минут пожара на складе погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону
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