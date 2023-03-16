США развернули «битву за супертанкеры» для нефти из-за России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Bloomberg: для перевозки нефти из США в Европу остались только супертанкеры

США развернули «битву за супертанкеры» для нефти из-за России

Фото: www.globallookpress.com / Zhang Guojun

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Соединенные Штаты вынуждены использовать супертанкеры для поставок американской нефти в Европу.

Америка планирует экспортировать в Европу совершенно немыслимые объемы сырой нефти уже в марте и вынуждены использовать для этого более крупные танкеры. Об этом сообщает Bloomberg.

Это происходит из-за того, что суда среднего размера в настоящее время в дефиците из-за перевозки российской нефти в Азию.

«Санкции в отношении российской нефти переворачивают глобальные торговые пути», — говорится в сообщении.

Всего в Европу в Америку в марте должны прибыть 11 супертанкеров класса VLCC и 16 судов Suezmax среднего размера.

На них сейчас приходится около 60% сырой нефти, провозимой по данному маршруту. Примечательно, что в прошлом году это было 37%.

Напомним, супертанкеры могут принимать на борт около двух миллионов баррелей нефти, а Suezmax — около одного миллиона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Россия создает «теневой флот» из нефтетанкеров.

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