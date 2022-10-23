Умный гору обойдет: Россия создает «теневой флот» из нефтетанкеров

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 61

Россия создает «теневой флот» из нефтетанкеров для обхода эмбарго ЕС

Умный гору обойдет: Россия создает «теневой флот» из нефтетанкеров

Фото: www.globallookpress.com / Rosneft

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Необходимые суда уже закуплены. Не отстают в этом вопросе и продолжающие сотрудничать с Россией страны.

Россия готовит «теневой флот» из нефтетанкеров, чтобы обойти нефтяное эмбарго Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Уточняется, что уже произведена закупка 240 малых и больших судов. В прошлом году они перевозили «черное золото» Ирана и Венесуэлы.

«Если вы посмотрите, сколько судов было продано за последние шесть месяцев неназванным покупателям, становится совершенно ясно, что создается флот», — приводятся слова исполнительного директора Maersk Tankers Кристиана Ингерслева.

Согласно статье, Москва якобы ведет активную подготовку к перевалке грузов с одного корабля на другой прямо в море, используя гигантские супертанкеры, которые не могут выйти с грузом из Балтийского моря. Поэтому России нужны так называемые малые «танкеры-шаттлы».

Сейчас их по всему миру скупают компании, не отказавшиеся от сотрудничества с РФ. Отмечается, что несмотря на санкции против России, Москва увеличила нефтяные поставки в Азию. Это удалось реализовать именно за счет создания «теневого флота».

Сентябрьские отгрузки морской нефти из России оказались выше, чем были в феврале. При этом поставки в Европу сокращены до минимальных значений. Ценовые ограничения на российскую нефть со стороны стран «Большой семерки» должны вступить в силу с 5 декабря. Они запретят транспортировку нефти морскими путями, если стоимость на борту выше предела.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто высмеял потолок цен на нефть из РФ.

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