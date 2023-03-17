Мошенники обманом заставили пенсионерку взять кредит и перевести им деньги

В Нижнем Новгороде пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. Под предлогом помощи в раскрытии преступления, аферисты убедили пожилую женщину взять кредит и перевести им крупную сумму. При этом работников банка не смутило, что при подписании бумаг заемщица все время говорила по телефону. Теперь от назойливых коллекторов, которые грозятся отобрать имущество, страдает вся семья. Александр Шпак выяснял, существует ли законный выход из подобных ситуаций.

Это — разговор не с рэкетиром из девяностых, а с сотрудником службы безопасности банка. Коллектор требует от Екатерины Макаровой платить по кредитам, которых она не брала. Вот уже несколько месяцев телефон не умолкает.

«Это вот я трубки не беру, потому что они просто беспрестанные. Подержите, пожалуйста. То есть, мне даже мои близкие люди не могут дозвониться. Вот из-за этих бесконечных ночных, и в три ночи, и в четыре», — рассказала Екатерина Макарова, дочь потерпевшей.

А началось все с того, что мать Екатерины — Людмила, стала жертвой телефонных мошенников. Они убедили семидесятилетнюю женщину взять кредит в банке — мол, все это часть операции по раскрытию ОПГ, финансирующей террористов.

«Меня не напугали. Мне просто сказали, что я должна помочь Центробанку. Конечно, душа нараспашку, помочь надо. Найти тех, кто в банках — мошенники. Я шла, как зазомбированная. То есть, такое ощущение, что я — это не я. Я делала все, что мне говорили», — Людмила Семенова, потерпевшая.

Женщина пошла в банк, получая инструкции от мошенников. И даже за стол к специалисту села с телефоном в руках. Но это почему-то не вызвало подозрений. Кредит выдали быстро. 150 тысяч пенсионерка тут же перевела на чужой счет. Когда поняла, что стала жертвой мошенников, у нее случился инсульт. Платить по кредиту женщина не может. Пенсия — 16 тысяч, а банку нужно отдавать 13. Теперь она сама же удивляется — как вообще ей выдали столько денег?

Когда служба безопасности банка поняла, что брать с пенсионерки нечего — взялась за дочь. Екатерину пугают арестом имущества. Ведь должница живет с ней в одной квартире.

По мнению юристов, сотрудник сильно сгущает краски. Такая процедура существует в судебной практике, но допустима только если квартира принадлежит должнику. А пенсионерка лишь прописана у дочери. Это значит, что приставы даже войти не могут в чужое жилье — не то, чтобы забрать имущество. К тому же, назойливые звонки коллектора противоречат закону.

«Если это третье лицо, которое никакого отношения не имеет к этому кредиту, оно не выступало поручителем, а просто его телефон был указан. Коллекторы не имеют, либо какие-то другие органы, инстанции — звонить, названивать, либо каким-то другим образом доставать человека, чей телефон просто им был передан», — Дмитрий Кваша, юрист.

Екатерина уже приходила в банк с требованием прекратить звонки. Не помогло. Теперь, по совету юриста, будет писать заявление в прокуратуру. Также она хочет — аннулировать кредитный договор матери. Считает, что в произошедшем виноваты работники кредитного отдела. Мол, не обратили внимания на странности в поведении пенсионерки.

Но по закону сотрудники банка этого делать и не обязаны. Однако известны случаи, когда менеджеры проявляли большую внимательность при общении с пожилыми клиентам. Так, в Астрахани жертву такого же обмана спасли сами сотрудники банка. Они заметили, что женщина все время говорит по телефону, даже при подписании бумаг. Вызывали полицию.

«Только когда мы приехали она, после длительных убеждений, рассказов об аналогичных ситуациях, она с трудом поверила, запереживала и была очень рада, что мы сохранили ее сбережения», — рассказала Вера Шелегина, оперуполномоченный сотрудник уголовного розыска ОМВД России «Приморский».

А в Калининграде пенсионера пришлось оттаскивать от банкомата — он тоже поверил, что помогает в раскрытии преступления и сам же стал его жертвой. Но мать Екатерины вовремя никто не остановил. Теперь обе женщины страдают. Одна от звонков, другая от долгов. Их пенсионерка будет отдавать несколько лет.