Дома в Ульяновской области уходят под воду из-за резкого таяния снега

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Местных жителей эвакуируют.

Фото, видео: МЧС России / ТАСС; 5-tv.ru

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Поселок в Ульяновской области уходит под воду. Из-за таяния снега местная река вышла из берегов. Десятки домов затоплены. Жителей эвакуируют, кто-то сам уехал к родственникам.

Но многие не решаются покинуть свои участки — надеются, что вода скоро уйдет. В этом году в Ульяновской области самая сложная ситуация с паводком — затоплены сельские районы и сам областной центр. При этом пик большой воды еще впереди. Экстренные службы работают в круглосуточном режиме.

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