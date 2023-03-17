Дома в Ульяновской области уходят под воду из-за резкого таяния снега
Местных жителей эвакуируют.
Фото, видео: МЧС России / ТАСС; 5-tv.ru
Поселок в Ульяновской области уходит под воду. Из-за таяния снега местная река вышла из берегов. Десятки домов затоплены. Жителей эвакуируют, кто-то сам уехал к родственникам.
Но многие не решаются покинуть свои участки — надеются, что вода скоро уйдет. В этом году в Ульяновской области самая сложная ситуация с паводком — затоплены сельские районы и сам областной центр. При этом пик большой воды еще впереди. Экстренные службы работают в круглосуточном режиме.
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