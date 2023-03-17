Полный тезка Эрдогана подал заявку на участие в выборах в парламент Турции

Полный тезка президента Турции 24-летний Реджеп Тайип Эрдоган решил баллотироваться в парламентских выборах 14 мая. Об этом рассказал телеканал TGRT.

Мужчина подал документы от Партии справедливости и развития в Невшехир. Он заявил, что у него есть поддержка избирателей и намерения представлять интересы молодежи.

Начинающий политик в своей кампании рассказал, что родился через три дня после того, как в 1999 году Эрдоган, занимавший на тот момент пост мэра Стамбула, сел в тюрьму.

Тогда его обвинили в подстрекательстве к насилию и религиозной распри за то, что он прочитал стихотворение со словами «Мечети — наши казармы, купола — наши шлемы, минареты — наши штыки». Отец мальчика назвал сына в честь будущего президента, констатировал 24-летний Эрдоган.

Выборы в Турции пройдут 14 мая, участие в них примет действующий глава государства. Многие считают, что рейтинг президента Турции вырос из-за трагических землетрясений.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ряде турецких СМИ появилась информация о причинах недавней катастрофы — авторы указывали на вероятность причастности США к трагедии. Якобы американцы испытали секретное оружие, которое могло вызвать сейсмические толчки. Количество погибших из-за землетрясения составило почти 50 тысяч человек.