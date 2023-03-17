Непризнаваемый Россией МУС выдал ордеры на арест Львовой-Беловой и Путина

Непризнаваемый Россией Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой и самого российского лидера Владимира Путина. Решение было опубликовано на сайте зарубежной организации.

Согласно размещенной информации, указанное решение вынесли потому, что указанные лица якобы были причастные к военным преступлениям, доказательств чему по факту не существует вовсе. В Гааге заявили, что, по мнению МУС, речь идет о якобы незаконной депортации и перемещении несовершеннолетних с «оккупированных территорий Украины» в РФ. На сайте также указано, что решение приняли, после того, как 22 февраля 2023 года в МУС поступило заявление от прокуратуры.

В МИД РФ уже отметили, что действия организации с юридической точки зрения абсолютно ничтожны. Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова напомнила, что Россия не является участником Римского статуса и не несет никаких обязательств в связи с этим.

Международный уголовный суд в Гааге, который не признает российская сторона, начал работу в соответствии с Римским правом еще в 1998 году. В 2016 году Москва в очередной раз подтвердила, что в принципе не желает заключать какие-либо договоренности на этот счет.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что присоединившиеся к МУС страны Запада «приватизировали» его секретариат, превратив орган в «правосудие по-натовски». Ряд государств резко осуждает деятельность суда в Гааге. Самым ярым противником деятельности МУС являются США. В 2002 году американское правительство отозвало свою подпись под Римским правом. Решительно выступили против существования гаагского суда и КНР, Индия, Израиль, Иран и другие страны.