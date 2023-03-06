Дмитрий Тарасов продает загородный особняк, из которого выгнал бывшую жену

Футболист Дмитрий Тарасов решил продать дом, из которого в прошлом выгнал жену. Речь идет об Ольге Бузовой, с которой он развелся в 2016 году. По словам самой певицы, бывший муж просто выкинул ее из дома и оставил ни с чем.

Особняк в Соловьиной роще, который раньше Тарасов и Бузова делили на двоих, выставлен на продажу за внушительную сумму. Последние пять лет в загородном доме футболист жил со своей новой женой Анастасией Костенко и тремя детьми.

«Да, действительно продаем, хотим переехать в дом поменьше», — рассказал Тарасов в соцсетях, когда внимательные подписчики нашли в интернете объявление о продаже дома.

Интернет-пользователи предполагают, что дело не только в размерах особняка, но и в финансовых трудностях, с которыми пришлось столкнуться семье Тарасова в последнее время. Футболист запустил спортивный проект, в который вложил много денег, поэтому, возможно, больше не может содержать такой большой дом.

К слову, особняк на тысячу квадратных метров представляет собой двухэтажное здание с пятью спальнями, бильярдной, сауной, фитнес-залом, прачечной, библиотекой и огромными гардеробными. Есть даже отдельный гостевой дом для персонала. Примечательно, что изначально особняк был выставлен за 210 миллионов рублей. На данный момент его стоимость снизилась до 190 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в интернете раскритиковали бардак в особняке Тарасова и Костенко.