Дмитрий Тарасов продает загородный особняк, из которого выгнал бывшую жену

|
Рита Миронова
Рита Миронова 86

Футболист рассчитывает получить за дом внушительную сумму. Что сподвигло его на такой отчаянный шаг?

Дмитрий Тарасов продает загородный особняк, из которого выгнал бывшую жену

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Ольга Бузова

Футболист Дмитрий Тарасов решил продать дом, из которого в прошлом выгнал жену. Речь идет об Ольге Бузовой, с которой он развелся в 2016 году. По словам самой певицы, бывший муж просто выкинул ее из дома и оставил ни с чем.

Особняк в Соловьиной роще, который раньше Тарасов и Бузова делили на двоих, выставлен на продажу за внушительную сумму. Последние пять лет в загородном доме футболист жил со своей новой женой Анастасией Костенко и тремя детьми.

«Да, действительно продаем, хотим переехать в дом поменьше», — рассказал Тарасов в соцсетях, когда внимательные подписчики нашли в интернете объявление о продаже дома.

Интернет-пользователи предполагают, что дело не только в размерах особняка, но и в финансовых трудностях, с которыми пришлось столкнуться семье Тарасова в последнее время. Футболист запустил спортивный проект, в который вложил много денег, поэтому, возможно, больше не может содержать такой большой дом.

К слову, особняк на тысячу квадратных метров представляет собой двухэтажное здание с пятью спальнями, бильярдной, сауной, фитнес-залом, прачечной, библиотекой и огромными гардеробными. Есть даже отдельный гостевой дом для персонала. Примечательно, что изначально особняк был выставлен за 210 миллионов рублей. На данный момент его стоимость снизилась до 190 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в интернете раскритиковали бардак в особняке Тарасова и Костенко.

Тема:
Ольга Бузова
28 февр
Развод превратился в пиар-ход: как бывший муж помог Бузовой стать популярной
28 февр
«Потенциальная конкурентка»: почему Костенко тайно ревнует Тарасова к Бузовой
28 февр
Женатый Галустян сделал неожиданное предложение Бузовой под дождем: «Придется общаться всю жизнь»
27 февр
«Искренне не понимаю»: Костенко поделилась, как перестать ревновать мужа к бывшей
26 февр
Бегала голая: Бузову в одной простыне сняли в африканском отеле
25 февр
Ольга Бузова на фоне слухов о беременности снялась в купальнике и нарвалась на критику
22 февр
Ольга Бузова опровергла слухи о беременности
21 февр
Рискует повторить судьбу Костомарова: как Бузова работала с высокой температурой
20 февр
Ольга Бузова пожаловалась на отеки из-за африканской жары
15 февр
«Сама медаль звезды повесила»: Юлия Меньшова усомнилась в успехе Ольги Бузовой
-2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.46
-0.01 80.05
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на 6 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

13:05
Рекомендации от врачей: как бросить курить и заодно сэкономить деньги
12:52
ВСУ обстреляли приграничный район в Курской области
12:47
Деньги кончились? Принц Гарри нашел новый способ заработать на тайнах семьи
12:38
В Воронежской области аварийно приземлился вертолет Ми-8
12:36
В США признали, что СМИ замалчивают правду о взрывах на «Северных потоках»
12:25
Удар по ангару ВСУ новейшим российским высокоточным боеприпасом сняли на видео

Сейчас читают

«Я этим не горжусь»: Алексей Воробьев откровенно заговорил про жену и детей
Психолог объяснил, что Костомарова ждет долгое и тяжелое восстановление
«Серьезный удар по армии Украины»: что будет с ВСУ после освобождения Артемовска
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица