Отторженная возвратихъ: Матвиенко заявила о завершении интеграции Крыма в Россию

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Иван Обухов
Иван Обухов 28

Матвиенко: Можно говорить о том, что интеграция Крыма и Севастополя в РФ завершена

Отторженная возвратихъ: Матвиенко заявила о завершении интеграции Крыма в Россию

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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Лучшим доказательством легитимности воссоединения Крыма и Севастополя с Россией является стабильность в регионе.

К сегодняшнему дню есть все основания считать, что процесс интеграции Крыма и Севастополя в Россию — закончен: Крым не видит себя без России. Таким мнением поделилась председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

«Считаю, есть все основания говорить о том, что в целом интеграция Крыма и Севастополя в Россию завершена. Крым не мыслит себя вне России. И за последний год укрепился в этом еще в большей степени», — такие слова можно прочесть в блоге спикера Совета Федерации, доступного на сайте ведомства.

По словам высокопоставленного российского чиновника, Запад предпринимал множество попыток посеять сомнения в правомерности референдума о воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, и попытки эти предпринимаются до сих пор.

Однако становится все яснее, что жители Крыма и Севастополя смогли высказать свою волю в полном соответствии со всеми нормами международного права.

Лучшим свидетельством того, что народный порыв крымчан и севастопольцем был неподдельным и искренним, является стабильность общественно-политической обстановки на полуострове.

Ранее 5-tv.ru писал как Владимир Путин поздравил крымчан с годовщиной воссоединения с Россией.

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