«Вновь и навсегда»: Путин поздравил крымчан с годовщиной воссоединения с РФ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Путин поздравил крымчан с наступающим Днем воссоединения Крыма с РФ

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Власти России сделают все, чтобы пресечь любые угрозы в Крыму и Севастополе и сделать жизнь местных жителей безопасной.

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Крыма с наступающим Днем воссоединения Республики с РФ. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя.

По словам главы государства, для жителей этих регионов в приоритете безопасность. Именно поэтому руководство РФ сделает абсолютно все, чтобы пресечь любые угрозы извне.

«Девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор — вновь и навсегда стать частью нашей единой большой страны», — заявил Путин.

Также он отметил, что несмотря на сложности, задачи по ускоренному экономическому развитию Крыма и Севастополя будут проводиться. По словам Путина, есть планы повысить качество жизни, доход семей, нарастить инвестиционный, промышленный потенциал регионов и, конечно же, поддержать предпринимателей.

Помимо этого, планируется реализовать все проекты в транспортной сфере, ЖКХ, здравоохранении, образовании и культуре.

Ровно девять лет назад жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией. События тех дней вошли в учебники истории под названием «Крымская весна». За прошедшие годы в регионе построили Крымский мост, реконструировали и создали с нуля десятки инфраструктурных объектов, а также запустили новые соцпроекты.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какие изменения произошли в Крыму после воссоединения с РФ.

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