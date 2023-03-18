В бундестаге сделали громкое заявление о Шольце

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Иван Обухов
Иван Обухов 50

Лидер ХДС Мерц заявил о потере канцлером ФРГ Шольцем связи с реальностью

В бундестаге сделали громкое заявление о Шольце

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO

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Оппозиционный политик обвинил канцлера ФРГ в потере понимания ситуации в стране.

Немецкий канцлер Олаф Шольц утрачивает связь с реальностью, заявил руководитель оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц, чьи слова цитирует портал T-online.

Говоря о недавнем выступлении главы кабмина в немецком парламенте, лидер немецкой оппозиции сказал, что правительство ФРГ «дезориентировано» и лишено способности действовать.

По мнению Мерца, восприятие текущего положения дел в Германии Шольцем «тревожным образом» противоречит объективной действительностью.

«Господин канцлер, вы теряете связь с реальностью в нашей стране», — резюмировал Мерц.

Ранее в ходе выступления в бундестаге Шольц заявил, что ФРГ за последние восемь месяцев удалось стать независимой от поставок российского газа и нефти. Также он заявил, что ситуация на Украине, «разумеется, снова станет центральной темой» на ближайшем совете Евросоюза, который состоится 23–24 марта.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии поразились военному потенциалу России, несмотря на санкции.

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