Немецкая пресса поразилась мощью российского оборонного комплекса. Как пишет издание Die Welt, военная промышленность России не только не пострадала от западных санкций, но и нарастила производство. Автор статьи также оценил, как Россия успешно выпускает новое оружие и модернизирует старое.

Между тем военный потенциал Германии заметно ослаб после помощи Украине. После передачи ВСУ 14 самоходных гаубиц получить новые Бундесвер сможет не раньше, чем через три года. И стоить они будут порядка 190 миллионов евро.