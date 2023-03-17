В Германии поразились военному потенциалу России, несмотря на санкции

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Российский оборонный комплекс нарастил объемы производства вопреки мечтам «коллективного Запада».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Немецкая пресса поразилась мощью российского оборонного комплекса. Как пишет издание Die Welt, военная промышленность России не только не пострадала от западных санкций, но и нарастила производство. Автор статьи также оценил, как Россия успешно выпускает новое оружие и модернизирует старое.

Между тем военный потенциал Германии заметно ослаб после помощи Украине. После передачи ВСУ 14 самоходных гаубиц получить новые Бундесвер сможет не раньше, чем через три года. И стоить они будут порядка 190 миллионов евро.

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