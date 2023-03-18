Илон Маск предрек Дональду Трампу оглушительную победу на выборах при одном условии

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Игорь Рязов
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Илон Маск предрек Дональду Трампу уверенную победу на выборах в случае задержания

Илон Маск предрек Дональду Трампу оглушительную победу на выборах при одном условии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Выборы 47-го президента США должны состояться в ноябре 2024 года. Основатель компаний Tesla и SpaceX убежден, что их судьба зависит от событий 21 марта 2023-го.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предсказал Дональду Трампу оглушительную победу на выборах президента США в ноябре 2024 года в случае его обсуждаемого задержания. Об этом миллиардер-изобретатель написал в Twitter, которым владеет.

Началось с того, что один из пользователей сервиса микроблогов репостнул новость о возможном задержании Дональда Трампа властями на следующей неделе. Он отметил, что это происшествие может стать началом переизбрания бывшего президента США.

«Если это случится, Трамп будет переизбран на новый срок в результате оглушительной победы», — прокомментировал мнение пользователя Илон Маск.

Дональд Трамп сам анонсировал свое задержание американскими властями несколькими часами ранее. Он рассказал, что узнал об этом благодаря «незаконной утечке» из окружной прокуратуры Манхэттена. Трамп не уточнил, какие против него выдвинуты обвинения. Однако сказал, что будет задержан 21 марта.

Выборы 47-го президента США состоятся в ноябре 2024 года. Ожидается, что основная борьба за кресло хозяина Белого дома развернется между Дональдом Трампом и Джо Байденом, которым к тому моменту будет 78 и 83 года соответственно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп опередил других кандидатов-республиканцев на пост президента США.

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