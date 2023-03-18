Трамп анонсировал свое задержание американскими властями 21 марта

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 95

Экс-президент США считает, что под стражу его возьмут представители «коррумпированной» и «высокополитизированной» прокуратуры Манхэттена.

Трамп анонсировал свое задержание американскими властями 21 марта

Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что он будет задержан 21 марта. Об ему стало известно от прокуратуры округа Манхэттен, пишет Reuters со ссылкой на пост бывшего американского лидера в соцсети Truth Social.

«Незаконные утечки из коррумпированной и высокополитизированной окружной прокуратуры Манхэттена <…> указывают, что ведущий кандидат от Республиканской партии и бывший президент США будет арестован во вторник на следующей неделе», — написал Трамп.

Трамп не стал уточнять, какие против него выдвинуты обвинения и характер «утечки».

Агентство отмечает, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг в начале 2023 года начал представлять доказательства большому жюри, расследующему дело о выплате 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс. Предполагается, что деньги ей в 2016 году передал Майкл Коэн — бывший личный адвокат и помощник Дональда Трампа. Взамен она якобы должна была молчать о романе с политиком, который имел место в 2006 году. Сам Трамп и его адвокат это отрицали.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о секс-скандале с участием Сторми Дэниелс и Дональда Трампа.

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