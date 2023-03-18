В ООН подтвердили продление зерновой сделки, но не назвали срок

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 98

Представитель МИД Захарова заявила о продлении зерновой сделки на 60 дней

В ООН подтвердили продление зерновой сделки, но не назвали срок

Фото: www.globallookpress.com / Turkish Defense Ministry

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Россия уведомила все стороны о продлении договора на 60 дней. Почему за рубежом придерживаются другой версии?

В ООН подтвердили, что зерновая сделка будет продлена. Это стало известно из опубликованного комментария официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика.

При этом в его сообщении не уточнялось, на какой именно срок будет продлено соглашение. Он отметил, что эта инициатива может содействовать безопасному экспорту не только зерна, но связанных с ним продуктов питания и аммиака.

«Черноморская зерновая инициатива, подписанная в Стамбуле 22 июля 2022 года, продлена. Инициатива позволяет содействовать безопасному судоходству для экспорта зерна и связанных с ним продуктов питания и удобрений, в том числе аммиака, из определенных морских портов Украины», — говорится в сообщении на сайте ООН.

Дюжаррик подчеркнул, что организация привержена обеим частям и призывает все стороны удвоить силы по воплощению договоренностей.

Прежде же украинская сторона заявляла о продлении сделки на 120 дней. На данный момент сообщается, что Россия уведомила все стороны о продлении зерновой сделки на 60 дней. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram, предоставив документы.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали документ о содействии сельской продукции и продовольственных удобрений на мировые рынки. Единовременно власти Украины подписали соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский постпред Василий Небензя напомнил, что Кремль считает целесообразным продлить зерновую сделку на 60 дней вместо 120. Дипломат уточнил, что Западу следует выполнить свои обязательства и вывести из-под санкций все цепочки экспорта сельхозпродукции России.

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