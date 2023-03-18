В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7

Землетрясение магнитудой 6,7 балла произошло в Эквадоре. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Уточняется, что эпицентр толчков находился в 17 километрах от города Наранхаль на глубине 85 километров.

Сведений о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

В этот же день сообщалось о новых подземных толчках в Турции, которая еще не оправилась от катастрофического землетрясения, произошедшего 6 февраля.

Магнитуда новых колебаний составила 4,5. Их эпицентр находился в 54 километрах к северу от города Кахраманмараш с населением 376 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине около пяти километров.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры мощного землетрясения на северо-западе Ирана. Подземные толчки магнитудой 5,1 ощущались в одном из крупных городов.