В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23

Эпицентр находился в 17 километрах от города Наранхаль.

В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7

Фото: www.globallookpress.com / Gene Blevins

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Землетрясение магнитудой 6,7 балла произошло в Эквадоре. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Уточняется, что эпицентр толчков находился в 17 километрах от города Наранхаль на глубине 85 километров.

Сведений о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

В этот же день сообщалось о новых подземных толчках в Турции, которая еще не оправилась от катастрофического землетрясения, произошедшего 6 февраля.

Магнитуда новых колебаний составила 4,5. Их эпицентр находился в 54 километрах к северу от города Кахраманмараш с населением 376 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине около пяти километров.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры мощного землетрясения на северо-западе Ирана. Подземные толчки магнитудой 5,1 ощущались в одном из крупных городов.

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