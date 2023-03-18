В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7
Эпицентр находился в 17 километрах от города Наранхаль.
Фото: www.globallookpress.com / Gene Blevins
Землетрясение магнитудой 6,7 балла произошло в Эквадоре. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Уточняется, что эпицентр толчков находился в 17 километрах от города Наранхаль на глубине 85 километров.
Сведений о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
В этот же день сообщалось о новых подземных толчках в Турции, которая еще не оправилась от катастрофического землетрясения, произошедшего 6 февраля.
Магнитуда новых колебаний составила 4,5. Их эпицентр находился в 54 километрах к северу от города Кахраманмараш с населением 376 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине около пяти километров.
Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры мощного землетрясения на северо-западе Ирана. Подземные толчки магнитудой 5,1 ощущались в одном из крупных городов.
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