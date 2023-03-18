В Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,5

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 214

Сейсмологи отметили, что эпицентр пришелся на район, расположенный в 54 километрах от города Кахраманмараш.

В Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,5

Фото: SEDAT SUNA / ТАСС

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Турция еще не успела оправиться от разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля, но ученые фиксируют все новые и новые подземные толчки. Так, несколько часов назад их магнитуда составила 4,5. Эти данные появились на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Согласно имеющейся информации, эпицентр нового землетрясения находился в 54 километрах к северу от населенного пункта Кахраманмараш. В настоящее время там проживают 376 тысяч человек. Ученые также установили, что очаг залегал на глубине в 5 километров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильные дожди накрыли Турцию после разрушительного землетрясения.

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