В Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,5

Турция еще не успела оправиться от разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля, но ученые фиксируют все новые и новые подземные толчки. Так, несколько часов назад их магнитуда составила 4,5. Эти данные появились на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Согласно имеющейся информации, эпицентр нового землетрясения находился в 54 километрах к северу от населенного пункта Кахраманмараш. В настоящее время там проживают 376 тысяч человек. Ученые также установили, что очаг залегал на глубине в 5 километров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильные дожди накрыли Турцию после разрушительного землетрясения.