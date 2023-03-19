Зеленский заявил, что страны НАТО предоставят Украине новые пакеты военной помощи

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 78

Россия неоднократно отмечала, что Запад, накачивая Украину вооружениями, только усугубляет конфликт, а не способствует его урегулированию.

Зеленский заявил, что страны НАТО предоставят Украине новые пакеты военной помощи

Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Daniel Yeadon

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Спецоперация

Украина получит новую военную помощь от стран-членов НАТО и их союзников. Такое решение было принято по итогам состоявшегося на текущей неделе заседания в формате «Рамштайн». Об этом рассказал глава Незалежной Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам украинского лидера, новые пакеты военной помощи Киев получит от Канады, Германии, Франции, Дании, Эстонии. В них войдут амуниция для армии, боеприпасы, танки и артиллерия.

Также Зеленский подчеркнул, что было достигнуто со Швецией решение по 155-миллиметровым самоходным артиллерийским установкам (САУ) Archer.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киев испытывает серьезный снарядный голод. По данным западной прессы, ВСУ теряют в боях своих лучших солдат и тратят огромное количество снарядов. На этом фоне даже в Пентагоне призвали Киев снизить интенсивность боев, а нынешние поставки вооружений Украине там и вовсе назвали «последней попыткой».

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