Надежда Бабкина показала фото 13-летнего внука: «Характер у него железный»

Мальчику сегодня исполняется 13 лет, и знаменитая бабушка трогательно поздравила его с днем рождения.

Народная артистка России Надежда Бабкина трогательно поздравила внука с днем рождения. В своем профиле певица опубликовала фото с Георгием, которому сегодня исполняется 13 лет. А завтра у самой Бабкиной будет день рождения — ей исполнится 73 года.

Под совместной фотографией с внуком, которую опубликовало издание «Вокруг ТВ», артистка оставила душещипательное поздравление, в котором рассказала об отношениях с подростком.

«Георгий растет внимательным, добрым, смелым и рассудительным мальчиком. Характер у него железный. Всегда хочет сделать все по-своему. Может быть, потому мы с ним так хорошо понимаем друг друга», — написала Бабкина.

И она, и 13-летний Георгий — активные и напористые, о чем заявила сама артистка. По ее мнению, таким характером внук обязан своему имени. Георгием его назвали по желанию бабушки. К слову, всех внуков Бабкиной подарил единственный сын Данила: Марфу, Веру и Георгия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывший возлюбленный Бабкиной опубликовал фото другой женщины.