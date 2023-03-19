Надежда Бабкина показала фото 13-летнего внука: «Характер у него железный»

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Рита Миронова
Рита Миронова 74

Надежда Бабкина показала фотографию с внуком в день его рождения

Надежда Бабкина показала фото 13-летнего внука: «Характер у него железный»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV

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Мальчику сегодня исполняется 13 лет, и знаменитая бабушка трогательно поздравила его с днем рождения.

Народная артистка России Надежда Бабкина трогательно поздравила внука с днем рождения. В своем профиле певица опубликовала фото с Георгием, которому сегодня исполняется 13 лет. А завтра у самой Бабкиной будет день рождения — ей исполнится 73 года.

Под совместной фотографией с внуком, которую опубликовало издание «Вокруг ТВ», артистка оставила душещипательное поздравление, в котором рассказала об отношениях с подростком.

«Георгий растет внимательным, добрым, смелым и рассудительным мальчиком. Характер у него железный. Всегда хочет сделать все по-своему. Может быть, потому мы с ним так хорошо понимаем друг друга», — написала Бабкина.

И она, и 13-летний Георгий — активные и напористые, о чем заявила сама артистка. По ее мнению, таким характером внук обязан своему имени. Георгием его назвали по желанию бабушки. К слову, всех внуков Бабкиной подарил единственный сын Данила: Марфу, Веру и Георгия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывший возлюбленный Бабкиной опубликовал фото другой женщины.

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