«Она дала мне дорогу»: бывший возлюбленный Бабкиной показал другую женщину

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Маргарита Савинова
Маргарита Савинова Райтер редакции сайта Пятого канала 20

Бывший возлюбленный Бабкиной показал другую женщину

«Она дала мне дорогу»: бывший возлюбленный Бабкиной показал другую женщину

Фото: www.globallookpress.com / Alena Kalita

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Евгений Гор раскрыл имя женщины, которая помогла ему достичь успеха в творчестве.

О расставании Надежды Бабкиной с гражданским мужем Евгением Гором стало известно еще на прошлой неделе. Поклонники певицы до сих пор гадают, почему распался их союз, однако они оба хранят молчание. Однако сегодня бывший возлюбленный в личном блоге выложил фото женщины. Что их связывает — любовь или дружба, выяснило издание 7Дней.ру.

Оказалось, что незнакомка на снимке — Мария Мульяш, работавшая редактором концертного зала «Россия». Женщина скончалась еще в 2008 году после продолжительной борьбы с тяжелым недугом. В свое время она приняла участие в судьбе Евгения, которому помогла попасть на одну из главных сцен страны.

«К сожалению, мало кто вспомнит имя этой невероятной женщины. Она дала мне дорогу в ГЦКЗ «Россия», — с благодарностью вспоминает Евгений Гор.

Поэтому остается неизвестным, есть ли у певца новая спутница жизни или нет. Что же касается Надежды Бабкиной, то в ее личной жизни уже произошли перемены. Так, недавно историк моды Александр Васильев рассказал, что его соведущая по шоу «Модный приговор» нашла себе молодого фаворита. Им оказался заместитель певицы Сергей Рябов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дочери Шукшина отсудили более полумиллиона у театра Надежды Бабкиной.

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