Новый центр мировой силы: о чем будут говорить Путин и Си Цзиньпин в Москве

Встречу лидеров Китая и России в Москве 20 марта уже назвали вызовом для США и их союзников.

Визит руководителя Китая Си Цзиньпина в Москву имеет фундаментальное значение в условиях современной политической ситуации и на фоне происходящих в ней процессов. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Владимир Киреев.

«Мы видим смещение центров силы от США и создаваемых ими блоков в сторону новых центров силы. Например, неожиданная появилась интеграция Саудовской Аравии и Ирана: вчера они враждовали, а сегодня благодаря Китаю договорились о каких-то примирительных позициях. Одновременно с этим мы видим, что агрессивное руководство США во главе с неоконсерваторами, стремятся развязать полномасштабную мировую войну. Уже обсуждается вопрос прямой агрессии НАТО против России и одновременно против Китая», — пояснил эксперт.

В этой ситуации, отметил Киреев, визит китайского лидера в Москву важен для обеих стран. И Россия, и КНР сейчас перетягивают на себя значительную часть политического влияния в мире, но с другой стороны могут стать жертвами агрессии со стороны США, подчеркнул политолог.

«Поэтому лидерам России и Китая необходимо договориться о международных правилах игры, о том, как они воспринимают сегодняшнюю ситуацию, сделать заявление о недопустимости агрессии со стороны США. Одновременно они договорятся о взаимодействии, в том числе военном, в случае полномасштабного вооруженного конфликта с США и НАТО», — считает Киреев.

Он добавил, что для России особенно важно заручиться экономической поддержкой Китая, так как, лишившись западных рынков, она стремится переориентироваться сейчас на рынки Азии. Поэтому вопрос экономического взаимодействия будет одним из ключевых в повестке переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина, уверен политолог.

Киреев предположил, что речь пойдет, в частности, об открытии китайских предприятий на территории России в тех отраслях, где она утратила компетенции после развала СССР либо никогда их не имела, например, в микроэлектронике.

В США уже назвали предстоящую встречу председателя КНР Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным вызовом для США и их союзников. Обозреватель издания The Hill Эллен Митчелл заявила, что переговоры лидеров России и Китая беспокоят западных политиков, так как они боятся еще большего укрепления отношений между государствами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Си Цзиньпин 20 марта посетит Москву, где проведет встречу с Владимиром Путиным.