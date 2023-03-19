В США назвали вызовом для страны предстоящую встречу Си Цзиньпина с Путиным
The Hill: встреча Си Цзиньпина с Путиным в Москве стала вызовом США
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Общение глав государств состоится в период с 20 по 22 марта.
Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным бросает вызов США и его союзникам. Об этом написала обозреватель издания The Hill Эллен Митчелл.
«Визит Си Цзиньпина в Москву и его поддержка со стороны Китая — означает бросить вызов Соединенным Штатам и их союзникам, которые стремились оказать давление на российскую экономику при помощи сокрушительных санкций», — говорится в сообщении.
Автор публикации добавила, что новости про переговоры лидеров стран беспокоят западных политиков. Митчелл считает, что какими бы ни были итоги встречи Путина и Си Цзиньпина, она укрепит отношения между государствами.
До этого помощник главы государства Юрий Ушаков сообщал, что Си Цзиньпин обсудит с Путиным чувствительные вопросы международной обстановки. Общение политиков пройдет в период с 20 по 22 марта.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какие успехи Китая и России больно ударили по США.
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