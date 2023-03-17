В Кремле раскрыли детали визита Си Цзиньпина в Россию

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 271

Председатель КНР Си Цзиньпин на следующей неделе посетит РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool;Reuters; 5-tv.ru

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Диалог председателя КНР с российским президентом состоится в формате один на один. О чем будут говорить?

Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин обсудят сотрудничество между государствами в рамках визита лидера КНР. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Общение президента и председателя КНР начнется 20 марта во второй половине дня. Общение один на один. Будет неформальный обед», — уточнил пресс-секретарь главы РФ.

На следующий день между лидерами будут переговоры. Со слов Пескова, данной теме посвятят отдельный брифинг. Его проведет помощник президента России Юрий Ушаков.

Кроме того, Кремль отдельно сообщит, станут ли Путин и Си Цзиньпин говорить о мирном плане, который предложил Китай, для урегулирования украинского кризиса.

«Давайте дождемся брифинга Ушакова, чтобы нам не дублировать друг друга», — подытожил Песков.

До этого пресс-служба Кремля сообщала, что лидеры России и Китая обменяются мнениями по углублению сотрудничества государств. Будет подписан ряд двусторонних договоров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, когда Си Цзиньпин приедет в Россию.

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