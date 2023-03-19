Роман Костомаров начинает дышать самостоятельно без вспомогательного аппарата

Близкие Костомарова сообщили, что за последние дни состояние фигуриста улучшилось.

Окружение фигуриста Романа Костомарова сообщило об улучшении здоровья фигуриста. Олимпийский чемпион начал самостоятельно дышать без вспомогательного оборудования, сообщают собеседники РБК.

«Состояние фигуриста Романа Костомарова заметно улучшилось за последние дни», — сообщили два источника в окружении фигуриста.

Один из собеседников отметил, что в состоянии Костомарова появились заметные улучшения. Другой информатор заявил, что фигурист чувствует себя намного лучше. Отмечается, что спортсмен начинает дышать самостоятельно без вспомогательного оборудования.

Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова начались два месяца назад — 10 января его госпитализировали в Коммунарку с двусторонней пневмонией. После знаменитость ввели в медикаментозную кому, а следом подключили к аппаратам ИВЛ. Для поддержания жизни ему также провели процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации, необходимой для насыщения крови кислородом.

Позже у спортсмена возникли проблемы с кровообращением. Из-за возникшего некроза врачам пришлось ампутировать больному стопу на левой ноге, а затем — удалить некроз на правой, отрезав пятку и пальцы. А позже — и кисти на обеих руках. После операций Костомаров перенес два инсульта.

Директор лечебно-реабилитационного центра Минздрава Сергей Царенко, который вел лечение Костомарова, говорил, что вся тактика лечения фигуриста «является единственно возможной, но это привело к вынужденным хирургическим вмешательствам».

Ранее 5-tv.ru писал, почему Роману Костомарову не зашивают рану.