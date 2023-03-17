Септический шок? Почему Роману Костомарову не зашивают рану

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 18

Лев Авербах: прогноз у Романа Костомарова положительный

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Telegram / Лев Авербах; 5-tv.ru

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Сейчас медики наблюдают за состоянием раны фигуриста, чтобы снова не пошла гангрена.

У Романа Костомарова намечаются серьезные улучшения в его состоянии. Известно, что с рукой спортсмена сейчас проводят манипуляции в виде чистки. Зачем медики делают это и есть ли шанс, что заражение крови смогут остановить? Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал генеральный директор частной скорой помощи Лев Авербах.

По его словам, очищение раны — обычная хирургическая промывка рана, ведь ее всегда нужно поддерживать в стерильном состоянии, перевязывать и чистить, дабы не было вторичных инфекций и нагноений.

«Это процесс лечения, так делают при всех хирургических операциях», — говорит эксперт.

Прогноз, по мнению Авербаха, довольно положительный, так как молодой организм хорошо борется, а врачи — стараются назначать правильное лечение. Тем не менее, опасности всегда могут подстерегать.

«Может и заново начаться какой-то септический шок», — добавил Авербах.

На данный момент врачи не будут зашивать Костомарову руку, чтобы наблюдать за процессом. Если кровоснабжение вдруг прекратится, то может опять пойти гангрена.

Сегодня стало известно, что в крови знаменитости уже есть стабильность.

Романа Костомарова отправили в больницу с пневмонией, затем у него начались сепсис и гангрена. Медики провели ряд ампутаций, а именно, кистей рук и части стопы. Также его подключали к аппаратам искусственной вентиляции легких и для оксигенации крови.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как состояние Романа Костомарова улучшилось на фоне смены лечения.

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