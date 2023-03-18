Отец Началовой о сравнении дочери с Костомаровым: «Некорректно проводить параллели»

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Оксана Тарасова
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StarHit: Отец Юлии Началовой отрицает параллель с Романом Костомаровым

Отец Началовой о сравнении дочери с Костомаровым: «Некорректно проводить параллели»

Фото: Максим Шеметов / ТАСС

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Тема:
Юлия Началова

Певица Юлия Началова умерла из-за сепсиса в возрасте 38 лет. Роман Костомаров вот уже два месяца борется за жизнь с тем же диагнозом — пережил кому, ампутацию и инсульт.

Отец и продюсер покойной певицы Юлии Началовой Виктор заявил, что неправильно сравнивать судьбы его дочери и находящегося сейчас в больнице фигуриста Романа Костомарова. Спортсмен был госпитализирован в начале января с пневмонией. За два месяца он перенес медикаментозную кому, ампутации из-за гангрены и инсульт. Сначала отняли часть ступни, позже, по данным источников СМИ, голени. Но олимпийский чемпион жив, а значит, еще есть надежда.

Началова скончалась, по мнению экспертов, из-за недостаточно внимательного отношения к здоровью. На фоне серьезных хронических недугов она сидела на диетах, занималась самолечением и несвоевременно обращалась к врачам. Результат — заражение крови, запущенная подагра, потом гангрена, отказ от ампутации и сепсис. Операцию медики все же провели, но спасти звезду не смогли, она умерла, находясь в искусственной коме.

«Учитывая трагедию, которая произошла с нашей дочерью, считаю неправильно и некорректно проводить параллели между Юлей и Романом. Также считаю крайне неправильно и некорректно принимать приглашения различных ток-шоу для обсуждения в студиях болезни и непростого периода нашего спортсмена», — цитирует Виктора Началова Starhit.ru.

Юлия НачаловаПевица Юлия Началова скончалась в больнице не 39-м году жизни. Петров Сергей / ТАСС

Потерявший 38-летнюю дочь продюсер верит в Костомарова и надеется на лучшее. Он уповает, что молодые артисты и спортсмены начнут более ответственно и трепетно относиться к собственному здоровью. Он призвал людей не затягивать с приемом у врача и не назначать себе лечение самостоятельно.

Наученный самым горьким опытом Началов отметил, что молодежи свойственно рассчитывать на выносливость организма, но он не всегда может справиться с недугом, даже если еще крепок и силен. Такая самонадеянность может привести к страшному финалу. В заключении Виктор Васильевич от всей семьи пожелал Роману Костомарову воли для преодоления испытаний и скорейшего выздоровления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как супруга спортсмена, фигуристка Оксана Домнина, переживает постигшую их беду.

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