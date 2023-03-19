Умер заслуженный артист РСФСР Эмиль Заляльдинов. Он ушел из жизни в возрасте 90 лет. Скорбную новость передают «Вести. Татарстан».

Сообщается, что прощание с певцом пройдет 20 марта в Казани у мечети Марджани.

Заляльдинов получил известность как исполнитель татарских и русских народных песен, романсов и арий. Репертуар заслуженного артиста насчитывает свыше 500 вокальных произведений. Многие из них записаны и хранятся в фондах Всесоюзного и Республиканского радио.

Также Заляльдинов известен как популяризатор национального культурного наследия. До преклонных лет певец вел активную сольную концертную деятельность.

Эмиль Заляльдинов. Фото: mincult.tatarstan.ru Сайт Министерства культуры Республики Татарстан

Эмиль Заляльдинов родом из Самарканда, где в 1954 году окончил дирижерско-хоровое отделение музыкального училища, после чего три года отдал службе в рядах Советской Армии.

С 1959 по 1962 год Заляльдинов успешно отучился в Казанской консерватории, после чего стал солистом Татарской филармонии.

Ранее 5-tv.ru сообщил о смерти народного артиста Республики Бурятия и Российской Федерации Михаила Елбонова.