Скончался Народный артист России Михаил Елбонов
Он умер в Бурятии нa 78 годy жизни.
Фото: Министерство культуры Бурятии
Ушел из жизни Народный артист Республики Бурятия и Российской Федерации Михаил Елбонов. Печальной новостью поделилась пресс-служба Минкультуры Бурятии.
«18 марта на 78 году ушел из жизни Елбонов Михаил Гомбоевич», — написали в Telegram-канале министерства.
Михаил Елбонов посвятил работе на сцене более 50 лет. Им были созданы свыше 150 ролей в театра, среди которых Хлестаков, Жадов, Бусыгин, Николай Бестужев и Будамшуу, сделавший артиста знаменитым. Позже именно так Елбонов назвал детскую театральную студию и учрежденный им детский театральный фестиваль «Юный Будамшуу».
Коллеги отзывались о Елбонове, как о талантливом, трудолюбивым и оптимистичным человеке. Артист дважды был лауреатом Государственной премии Бурятии, возглавлял Союз театральных деятелей Бурятии. Также Елбонов включен в энциклопедию «Лучшие люди России».
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти Народной артистки России Светланы Брагарник.
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