Скончался Народный артист России Михаил Елбонов

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Рита Миронова
Рита Миронова 26

Он умер в Бурятии нa 78 годy жизни.

Скончался Народный артист России Михаил Елбонов

Фото: Министерство культуры Бурятии

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Ушел из жизни Народный артист Республики Бурятия и Российской Федерации Михаил Елбонов. Печальной новостью поделилась пресс-служба Минкультуры Бурятии.

«18 марта на 78 году ушел из жизни Елбонов Михаил Гомбоевич», — написали в Telegram-канале министерства.

Михаил Елбонов посвятил работе на сцене более 50 лет. Им были созданы свыше 150 ролей в театра, среди которых Хлестаков, Жадов, Бусыгин, Николай Бестужев и Будамшуу, сделавший артиста знаменитым. Позже именно так Елбонов назвал детскую театральную студию и учрежденный им детский театральный фестиваль «Юный Будамшуу».

Коллеги отзывались о Елбонове, как о талантливом, трудолюбивым и оптимистичным человеке. Артист дважды был лауреатом Государственной премии Бурятии, возглавлял Союз театральных деятелей Бурятии. Также Елбонов включен в энциклопедию «Лучшие люди России».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти Народной артистки России Светланы Брагарник.

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