Без спешки и суеты: китайский совет дня на понедельник, 20 марта

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 56

В понедельник не стоит суетиться. День стоит провести в размеренном ритме.

Без спешки и суеты: китайский совет дня на понедельник, 20 марта

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 20 марта 2023 года?

Понедельник надо провести плавно. Не стоит в этот день везде спешить, затевать ссоры, споры и новые прожекты. День настроен ввести вас в новую неделю медленно и основательно. Не тратьте много энергии на лишние телодвижения.

Совет дня: обязательно сделайте в этот понедельник что-нибудь новенькое — то, что вы никогда не пробовали. Это должно быть не очень большое по затратам энергии дело. Так, скорее игра. Энергии дня настроены открыть для вас новые горизонты — обязательно воспользуйтесь этим шансом.

Предостережение дня: фундаментальные проект типа стройки и переезда отложите на другой день. На это уйдет много сил, толку будет мало.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

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Без спешки и суеты: китайский совет дня на понедельник, 20 марта

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