Весеннее равноденствие: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 марта

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы» можно тут.

Активная неделя нас, похоже, ожидает. Наполненная разными энергиями, а не только силами Дерева и Воды, которых ну очень много в последнее время. Энергии Земли помогут совершить выгодные покупки, Металла — сконцентрироваться, а энергии Огня — разглядеть свою уникальную дорогу.

Самое главное событие недели, конечно же — это день весеннего равноденствия, который является символической границей света и тьмы, зимы и лета, жизни и смерти. День будет равен ночи 20 марта, а уже с 21 марта световой день начнет преобладать.

День весеннего равноденствия издревле отмечался как приход нового года у многих народов, включая древние славянские племена и сегодня сохранился под названием «Навруз» у народов, населяющих Центральную Азию, Афганистан и Иран.

Понедельник, 20 марта. Инь Огонь на Быке Фото: 5-tv.ru

Понедельник даст возможность постепенной раскачки. Энергии дня нельзя назвать выдающимися, они скорее благоприятны, но при этом истощены и потому не стоит строить на этот понедельник больших ожиданий.

Планируйте в первый день недели необременительные по энергозатратам рутинные дела, настраивайтесь на рабочую неделею, она принесет новые возможности, для которых понадобится ясный ум и порядок в делах.

Особенно благоприятно в понедельник готовиться к чему-то новому. Заложите в график подготовку к путешествию, выбор нового учебного курса, поиск занятия, приносящего вдохновение. Энергия Инь Огня позволит разглядеть вокруг и внутри себя чуть больше, чем обычно.

Не стоит в понедельник затевать что-либо фундаментальное. Особенно неблагоприятно начинать строительство, устраивать переезды, ремонты и перестановки мебели. Люди с Козой в карте будут испытывать дополнительные нервные перегрузки.

Вторник, 21 марта. Ян Земля на Тигре Фото: 5-tv.ru

Вторник — день перехода энергий. Первый день после весеннего равноденствия будет больше всего похож на время тишины перед рассветом, когда все живое перестает копошиться, замолкает и настраивается на приход нового дня. Стоит поймать это ощущение и замереть на денек, прислушиваясь к энергиям мира и тому, как они отзываются внутри вас.

Лучше всего во вторник не заниматься ничем энергоемким и требующим концентрации. Позвольте себе расслабиться и прокатиться по дню как на лодке по спокойной реке. А если без поэзии, то энергии вторника почти неподвижны, потому любое активное телодвижение будет производиться только вашими собственными силами и если взвалить на себя в этот день слишком много, то можно в итоге под грузом этим и упасть.

Совсем не рекомендованы во вторник любые медицинские и околомедицинские вмешательства и манипуляции. Особенно операции. Стоячие энергии никак не способствуют хорошему течению лечения. Если есть возможность — не посещайте больницы в тот день.

Для людей с Обезьяной в карте день может быть наполнен эмоциональными вызовами. Практикуйте успокоение ума и будет вам счастье.

Среда, 22 марта. Инь Земля на Кролике Фото: 5-tv.ru

Среда окажется днем сплошных Инь-энергий Земли и Дерева. Мягкая, рыхлая, наполненная водой весенняя Земля хороша для посева и именно такие плодородные энергии будут преобладать в ба-цзы карте этого дня недели.

День благоприятен для того, чтобы засевать поле своей жизни — планировать будущее, большие путешествия, проектировать и составлять сметы и концепции, советоваться с авторитетными людьми по важным вопросам вашей жизни. Реальное воплощение замыслов лучше отложить на другую дату — когда энергии будут более сильными.

Неблагоприятно в среду заниматься земляными работами и закладкой фундаментов — как реальных, так и фигуральных. Не рекомендуется посещать больницы, ну и для свадеб день также не очень правильный, может быть много нестыковок и форс-мажоров.

Те, у кого Петухи в карте, в среду в уязвленном положении. Им стоит максимально оберегаться от травм и не планировать важных дел.

Четверг, 23 марта. Ян Металл на Драконе Фото: 5-tv.ru

Четверг — идеальный день для весенней уборки. Энергия Металла в сочетании с энергией Дерева поможет вычистить самые замшелые уголки, отрезать самые больные концы, разорвать все самые токсичные и заскорузлые связи. Обязательно воспользуйтесь помощью энергий и наведите наконец, у себя чистоту!

Планируйте на четверг очищение дома, тела и души. Генеральные уборки, расхламление, диеты, детоксы и прочие освежающие, оздоравливающие и уменьшающие хаос мероприятия. Разводы и расставания — в ту же корзину.

Тем, кто и раньше хорошо практиковался в очищении пространства может повезти в шопинге. Энергии этого четверга помогут совершить выгодные покупки. Так что, если давно примерялись, особенно к чему-то дорогостоящему — можете идти и покупать. Должно понравиться.

Не стоит в четверг заниматься чем-то конструктивным, строить и создавать новое. Энергии очищения могут свести на нет ваши усилия. Людям с Собакой в карте может повезти с деньгами, но при этом будут потрепаны нервы. Контролируйте эмоции.

Пятница, 24 марта. Инь Металл на Змее Фото: 5-tv.ru

Пятница — прекрасный день почти без изъянов. Энергии помогают, направляют, вдохновляют и поддерживают. Грех будет не использовать шансы и не сделать что-нибудь важное и судьбоносное для себя любимого.

Планируйте на пятницу все, что связано с новым в вашей жизни — новые знакомства, новоселье, открытие нового бизнеса, инвестиционные сделки и покупки дорогостоящего имущества. Все, чем вы будете осознанно заниматься в этот день имеет шанс в будущем умножиться многократно. Поэтому будьте аккуратны и не наделайте дел, что могут привести вас к фиаско.

Не стоит в пятницу брать кредиты, ходить по судам, устраивать свадьбы, брать на себя сложновыполнимые обязательства. Помните, энергиям все равно — они будут просто умножать все ваши действия и поступки.

Для людей со Свиньей в карте день может показаться излишне нервным. Рекомендации скучны — успокаивать ум и контролировать душевные порывы.

Суббота, 25 марта. Ян Вода на Лошади Фото: 5-tv.ru

Суббота — день баланса. Можно выдохнуть и, погрузившись в мечты, покачаться на кресле-качалке судьбы. Энергии принесут примирение, умиротворение и гармонию. По крайней мере будут к этому подталкивать, а уж воспользоваться или нет помощью энергий решать только вам.

Хорошо в субботу заниматься планированием путешествий (Лошадь любит такое), благоприятно начинать ремонт и играть свадьбы. Очень правильно — побольше и поактивней общаться. Единственное, не стоит в субботу спорить, все равно не выиграете, а настроение точно будет испорчено.

Не назначайте на субботу переезды, разделы имущества, соревнования и прочее, где кто-то должен победить. Есть исключение — если вы точно слабее потенциального соперника, то встреча с ним в эту субботу может существенно увеличить ваши шансы на ничью.

День не предназначен для похода по лечебным учреждениям и посещения заболевших. Ну и тем, у кого Крыса в карте, стоит быть поаккуратнее с эмоциями.

Воскресенье, 19 марта. Ян Огонь на Крысе Фото: 5-tv.ru

В воскресенье надо отдыхать и лучше всего это делать в каком-нибудь торговом центре, ведь энергии этого дня особо благоволят шопингу. И лучше всего покупать что-нибудь существенное, поскольку главное в картинке этого воскресенья — стабильность и долгосрочность.

Хорошо проводить в воскресенье свадьбы, встречи с друзьями, тусовки и презентации. Можно договариваться об открытии бизнеса и подписывать разные документы. Делайте все спокойно, размеренно, с чувством и с толком, и тогда вам будет сопутствовать удача.

Не рекомендуется в воскресенье делать ремонт, организовывать переезд и вообще куда-нибудь далеко перемещаться. Сбор долгов — хоть денежных, хоть моральных — тоже не лучшее занятие для этого дня. Перенесите эти вдохновляющие дела на правильную дату.

Тем, у кого в карте Бык, день принесет выгодные покупки вкупе с нервным истощением. Шутка. Но нервишки все же пошаливать могут. Будьте готовы.

Всем благ и удачной недели!