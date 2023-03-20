Младшая дочь Бородиной пожаловалась, что бабушка хочет «сдать ее в бедную семью»

Младшая дочь телеведущей Ксении Бородиной от бизнесмена Курбана Омарова Теона пожаловалась, что бабушка хочет «сдать ее в бедную семью». Девочка составила документ, в котором указала в двух словах основную претензию. Телеведущая «Дома-2» лишь посмеялась над ситуацией и опубликовала «жалобу» дочери в личном блоге. Позже предоставила две версии конфликта — от Теоны и от ее бабушки Инны Булатовны, пишет Газета.ру. Примечательно, что в своей записке девочка называла родственницу по имени.

Инна Булатовна рассказала дочери, что внучка дерзко вела себя за завтраком. Она требовала бутерброд с икрой, вполне конкретный, который, так вышло, не из чего было сделать. В ответ на отказ девочка встала в позу, на что получила незамедлительный упрек.

«Все бросила со словами „не хочу ничего“. Вот я ей тогда и сказала, что если бы она на денек попала в бедную семью, где даже названия такого как „икра“ не знают, да посмотрела бы, как люди живут. А потом выхожу и вижу такую записку от нее», — объяснила Инна Бородина.

Теона оставила маме записку с жалобой на бабушку. Фото: Instagram* / borodylia

Бородина не раз заявляла, что строга с дочерьми, старается дать им все необходимое, но не баловать сверх меры. Но, как и в любой семье, дети проявляют характер, просто в тех условиях, к которым привыкли.

Родители Бородиной развелись, когда ей был год. Инна Булатовна позже вышла замуж за итальянца и переехала к нему, оставив дочь с бабушкой и дедушкой. Как рассказывала телеведущая, в 90-е годы дорогие заграничные подарки, которые привозила мама, обменивались на еду и необходимые для жизни вещи.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ксения Бородина рассказала, на каких условиях отпускает Теону на встречи с отцом Курбаном Омаровым.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.